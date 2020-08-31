ضبط 500 عبوة دواء منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية.. صور

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك ، وذلك بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،وأسفرت الحملة عن ضبط 5000 عبوة دواء "جدول مخدرات " منتهية الصلاحية ومستوردة داخل مخزن لصيدلية شهيرة بحى أول طنطا ، وتم تحرير محضر رقم 20802جنح أول طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كانت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى محافظة الغربية ، بقيادة الدكتور خالد اصيل ، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العقيد محمد نصحى ، تمكنت من ضبط أماكن غير مرخصه تابع لاحدى الصيدليات العامة والكبرى بمدينة طنطا .

وأسفرت الحملة عن ضبط ادويه غير مسجله مختلفة الأنواع وقد تم تحريز الأدوية وتسليمها الى مباحث التموين لحين صدور قرار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بضبط سوق الدواء واستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية ، حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

حملة التفتيش الصيدلى بطنطا

جانب من الحملة