اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:54 م
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ضبط 20 قطعة سلاح خلال حملات أمنية في أسيوط

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:26 م
ضبط 20 قطعة سلاح خلال حملات أمنية في أسيوط أسلحة - أرشيفية
أسيوط - فريق المحافظات

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، من خلال التنسيق بين كافة القطاعات الأمنية، ومن خلال الحملات اليومية على حائزى الأسلحة غير المرخصة والمتاجرين فيها، من ضبط 20 قطعة سلاح متنوعة في يوم واحد.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من اللواء وائل نصار مدير المباحث  الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد تمكن الحملات الأمنية بالتنسيق بين الأمن العام والأمن المركزى ومن خلال ملاحقة حائزى الأسلحة النارية والمتاجرين فيها وملاحقة أطراف الخصومات الثأرية من ضبط 20 قطعة سلاح متنوعة تنوعت ما بين 8 بنادق آلية وباقي الأسلحة ما بين بنادق خرطوش ومسدسات محلية الصنع وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين وجار العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية.

 


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