ضبط 18 طن مخللات منتهى الصلاحية وملح سياحات ضار بالصحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية، 18 طن ونصف مخللات مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية على المخابز والمصانع لضبط المخالفين بمركز ومدينة ديرب نجم.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن ذلك ضمن حملات يومية لمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالاسعار المناسبة ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت قيام إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين ديرب نجم بحملة مشتركة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية بالتفتيش على المخابز والمصانع بدائرة المحافظة وتم تحرير المحاضر رقم 1986لسنه 2020 ضد صاحب مصنع مخللات بناحية ديرب نجم لحيازته وعرضه للبيع مخللات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ على مضبوطات بإجمالى 12طن و500كيلو عبارة عن زيتون وليمون وجزر وخيار وفلفل وتم ضبط عدد6 طن ملح سياحات مجهول المصدر وجارى عرض المحاضرعلى النيابه العامة لاتخاذ ما يلزم.

كما تم ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص كما تم ضبط مخبز اخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى تحرير 11 محضر اثبات حاله ضد المخابز البلدية لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة ادوات العجين وعدم إعطاء المواطن بون الصرف من ماكينة الخبز.