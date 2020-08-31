اليوم السابع
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صور.. وكيل صحة كفر الشيخ تناقش أوضاع المؤسسات الصحية وتوجه بتكثيف المتابعات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:01 م
صور.. وكيل صحة كفر الشيخ تناقش أوضاع المؤسسات الصحية وتوجه بتكثيف المتابعات وكيل صحة كفر الشيخ تناقش أوضاع المؤسسات الصحية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ناقشت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أوضاع المؤسسات الصحية بنطاق المحافظة، وكيفية رفع مستوى الأداء، ودور أخصائى المتابعة التابعين للمديرية، كما ناقشت كيفية الارتقاء بالمنظومة الصحية بنطاق المحافظة والعمل على تكثيف الزيارات والتفقدات المفاجئة فى الفترة القادمة، لتحقيق رضا المواطنين عن أداء الخدمة الصحة.

جاء ذلك بحضور السيد محمد جعدر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وأعضاء إدارة المتابعة، وعدد من قيادات المديرية.

وأثنت وكيل الوزارة بالشكر على الدور الذى يقوم به أعضاء إدارة المتابعة بمديرية الصحة، وأوضحت خلال اللقاء دور المتابعة الحيوى فى العمل مؤكدة تكامل جميع الإدارات،لتحقيق رضا المواطنين عن منظومة الصحة.

كما تناول الدكتور محمد جعدر، مدير إدارة المتابعة،الدور الذى تقوم به المتابعة فى تحقيق هدف المنظومة الصحية،والارتقاء بمستوى الخدمة من خلال تكثيف المرور على الوحدات التابعة وتلافى السلبيات أولا بأول.

 

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