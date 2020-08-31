صور.. وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الصدر ويعلن تعافى 10 حالات جديدة

بنى سويف - هانى فتحى

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، بمرور مفاجئ اليوم الإثنين على مستشفى الصدر، لمتابعه سير العمل وتواجد الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث تم المرور على استقبال المستشفى والاستماع إلى المرضى وتوجيه الأطباء لسرعة الكشف عليهم، مقدما التهنئة للحالات التى تعافت اليوم من فيروس كورونا المستجد، وعددها عشر حالات من بينها 3 حالات لسيدات مسنات فوق السبعين عاما .

وقام الدكتور محمد يوسف بالمرور على مركز معلومات المستشفى ومتابعه التسجيل بالدفاتر لحالات ترصد الأمراض المعديه واجبه الابلاغ ومنظومه تتبع بلاغات فيروس كورونا المستجد ومراجعه قاعده بيانات المرضى ، وكذلك المرور على نفقه الدوله واللجنه الثلاثيه ومراجعه حالات المرضى والتوصيه باعاده التسجيل الإلكترونى لحالات العلاج على نفقه الدوله كما تم المرور على معمل المستشفى والصيدليه ومراجعه مخزون الادويه وطرق التخزين الآمن وتم المرور على مطبخ المستشفى والتأكيد على جوده وسلامه الوجبات التى تقدم للمرضى تحت إشراف مراقبه الأغذيه.

واجتمع وكيل الوزارة بمدير المستشفى والفريق الطبى للسماع لأى مشكلات تعوق سير العمل لحلها على الفور وقدم الشكر لفريق العمل بمستشفى الصدر ولكل العاملين بالمستشفى على ما قدموه من جهود وتفانى فى العمل ورعايه للمرضى بالعزل خلال فتره إنتشار فيروس كورونا المستجد وأكد على الاستمرار فى استقبال الحالات المؤكده التى تتطلب العزل بالمستشفي .

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر