اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الصدر ويعلن تعافى 10 حالات جديدة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:43 م
صور.. وكيل صحة بنى سويف يفاجئ مستشفى الصدر ويعلن تعافى 10 حالات جديدة وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، بمرور مفاجئ اليوم الإثنين على مستشفى الصدر، لمتابعه سير العمل وتواجد الطاقم الطبى بالمستشفى، حيث تم المرور على استقبال المستشفى والاستماع إلى المرضى وتوجيه الأطباء لسرعة الكشف عليهم، مقدما التهنئة للحالات التى تعافت اليوم من فيروس كورونا المستجد، وعددها عشر حالات من بينها 3 حالات لسيدات مسنات فوق السبعين عاما .

وقام الدكتور محمد يوسف بالمرور على مركز معلومات المستشفى ومتابعه التسجيل بالدفاتر لحالات ترصد الأمراض المعديه واجبه الابلاغ ومنظومه تتبع بلاغات فيروس كورونا المستجد ومراجعه قاعده بيانات المرضى ، وكذلك المرور على نفقه الدوله واللجنه الثلاثيه ومراجعه حالات المرضى والتوصيه باعاده التسجيل الإلكترونى لحالات العلاج على نفقه الدوله كما تم المرور على معمل المستشفى والصيدليه ومراجعه مخزون الادويه وطرق التخزين الآمن وتم المرور على مطبخ المستشفى والتأكيد على جوده وسلامه الوجبات التى تقدم للمرضى تحت إشراف مراقبه الأغذيه.

واجتمع وكيل الوزارة بمدير المستشفى والفريق الطبى للسماع لأى مشكلات تعوق سير العمل لحلها على الفور وقدم الشكر لفريق العمل بمستشفى الصدر ولكل العاملين بالمستشفى على ما قدموه من جهود وتفانى فى العمل ورعايه للمرضى بالعزل خلال فتره إنتشار فيروس كورونا المستجد وأكد على الاستمرار فى استقبال الحالات المؤكده التى تتطلب العزل بالمستشفي .

unnamed (1)

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

unnamed (2)

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

unnamed (3)
 

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

unnamed (4)
 

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

unnamed
 

وكيل صحة بنى سويف يفاجى مستشفى الصدر

 

 

 

 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

صحة بنى سويف

كورونا

وكيل صحة بنى سويف

مستشفى الصدر ببنى سويف

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة