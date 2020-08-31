صور.. هطول سيول بوادى الأربعين فى سانت كاترين بجنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، هطول سيل بمنطقة وادى الأربعين بسانت كاترين وسط فرحة من الأهالى، خاصة قاطنى القرى والوديان والتجمعات البدوية، التى تعتمد على المطر فى الزراعات الموسمية ورعى الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد فى الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه، فيما خلت الشوارع من المارة تحسبا لزيادة الأمطار.

وأكد خالد سلامه نائب رئيس مدينة سانت كاترين، سقوط سيل بمنطقة وادى الاربعين اليوم الاثنين يسير فى مجراه الرئيس حتى وصل إلى منطقة البنى صالح والأمور مستقرة وتسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها وهناك سيطرة تامة.

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات المدينة سواء الحملة الميكانيكية وجهاز الخدمات ومستشفى سانت كاترين المركزى والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى وإدارة المرور وذلك تحسبا لاى طارئ أو سيول قد تحدث.



جانب من هطول الأمطار جانب من هطول الأمطار

الأمطار في سانت كاترين

سيل أمطار بوادى الأربعين