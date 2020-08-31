اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. هطول سيول بوادى الأربعين فى سانت كاترين بجنوب سيناء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:16 م
صور.. هطول سيول بوادى الأربعين فى سانت كاترين بجنوب سيناء سيل بوادي الأربعين فى سانت كاترين بجنوب سيناء
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، هطول سيل بمنطقة وادى الأربعين بسانت كاترين وسط فرحة من الأهالى، خاصة قاطنى القرى والوديان والتجمعات البدوية، التى تعتمد على المطر فى الزراعات الموسمية ورعى الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد فى الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه، فيما خلت الشوارع من المارة تحسبا لزيادة الأمطار.

 

وأكد خالد سلامه نائب رئيس مدينة سانت كاترين، سقوط سيل بمنطقة وادى الاربعين اليوم الاثنين يسير فى مجراه الرئيس حتى وصل إلى منطقة البنى صالح والأمور مستقرة وتسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها وهناك سيطرة تامة.

 

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات المدينة سواء الحملة الميكانيكية وجهاز الخدمات ومستشفى سانت كاترين المركزى والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى وإدارة المرور وذلك تحسبا لاى طارئ أو سيول قد تحدث.

2
جانب من هطول الأمطار

 

39a8a084-5219-4952-80d7-81cbaf45477d
الأمطار في سانت كاترين
40ab5b3b-3bc5-4ca7-896d-2ca425d1ca82
سيل أمطار بوادى الأربعين

مدينة سانت كاترين

سيل

مواطنين

سيول

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين ومنح خصم 50% للعارضات المشاركات بجنوب سيناء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:28 ص

تخصيص جناح بمعرض تراثنا لتسويق منتجات سانت كاترين وخصم 50% لعارضات جنوب سيناء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:01 ص

سانت كاترين منطقة جذب تاريخية بسيناء.. أفواج السائحين من بقاع العالم المختلفة تزور المكان..10 معالم يحرص زوار المدينة المقدسة على زيارتها.. أهمها الدير وشجرة العليقة وجبل موسى.. وجبل البنات والمكتبة ضمن القائمة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:39 ص

مليار جنيه لتطوير مطار سانت كاترين و تنفيذ ممر جديد بطول 2.6 كيلو متر

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:00 ص

وزير الإسكان يستعرض آليات تطوير مدينة "سانت كاترين" بجنوب سيناء

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 09:55 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة