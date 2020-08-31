صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم العزل بمستشفى فوه ويتابع خطة التطوير

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أقسام مستشفى فوه المركزي، وقسم العزل، رافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وراشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه للتأمين المركزي.

واستمع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ لخطة التطوير بالمستشفى وعرض تفصيلى لأعمال التطوير والمعوقات، كما استمع المحافظ للمقترحات، مؤكداً أنه سيتم حل كافة المعوقات لإتمام اعمال التطوير، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، على توفير الأدوية للمرضى، وحسن معاملتهم، وتقديم خدمات طيبة يرضى عنها المواطنون.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى فوه المركزى

جانب من الجولة

خلال تفقد مستشفى فوه المركزى

محافظ كفر الشيخ