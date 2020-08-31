اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم العزل بمستشفى فوه ويتابع خطة التطوير

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:07 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم العزل بمستشفى فوه ويتابع خطة التطوير محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى فوه المركزى
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أقسام مستشفى فوه المركزي، وقسم العزل، رافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وراشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور محمد الفار، مدير مستشفى فوه للتأمين المركزي

واستمع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ لخطة التطوير بالمستشفى وعرض تفصيلى لأعمال التطوير والمعوقات، كما استمع المحافظ للمقترحات، مؤكداً أنه سيتم حل كافة المعوقات لإتمام اعمال التطوير، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وشدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، على توفير الأدوية للمرضى، وحسن معاملتهم، وتقديم خدمات طيبة يرضى عنها المواطنون.

 

unnamed (1)
محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى فوه المركزى

 

unnamed (2)
جانب من الجولة

 

unnamed (3)
خلال تفقد مستشفى فوه المركزى

unnamed (4)

محافظ كفر الشيخ

unnamed

جولة محافظ كفر الشيخ 

 

 


كفر الشيخ ـ محافظة

عزل

محافظ كفر الشيخ

مستشى فوه المركزى

نائب محافظ كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة