صعود سوق مسقط بنسبة 0.54% بالختام.. وإلغاء مشروع "الغاز الوطنية" مع "جاسكو"

كتب هانى الحوتى

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.54% رابحاً 20.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3771.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال عبر تنفيذ 620 صفقة لعدد 46 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 5.88%، ثم سهم "سندات بنك ظفار الدائمة" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.47%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "أكوا باور بركاء" بنسبة 19.80%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 10%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 992.8 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الغاز الوطنية، عن إلغاء المفاوضات الجارية مع شركة جاسكو في المملكة العربية السعودية بخصوص المشروع المشترك معهم، منوهة إلى أن ليس هناك أي تأثير سلبي لهذا الإلغاء على جوهر عمليات الشركة الحالية في المملكة.