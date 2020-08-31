صدق أو لا تصدق.. شاب بريطاني يبتلع إبره خياطة واستخراجها من القلب

كتبت هند عادل

ابتلع شاب بريطاني يبلغ من العمر 17 عاما دبوسًا صغيرًا للخياطة أثناء خياطة ملابسه، ولم يلحظ ذلك حتى أصيب بمشاكل ومضاعفات خطيرة في القلب وفوجئ الأطباء بعد بضعة أيام أن الدبوس مستقر في قلبه.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert ذهب الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إلى غرفة الطوارئ بعد أن عانى من آلام في الصدر لمدة ثلاثة أيام، ووفقًا لتقرير الحالة الذي نُشر في مجلة طب الطوارئ قال الشاب إن الألم كان حادًا ومنتشرًا على ظهره وكان أسوأ عند الاستلقاء أو التنفس بعمق.

كانت نتائج مخطط كهربية القلب (EKG) ، أو اختبار النشاط الكهربائي للقلب ، غير طبيعية ، وكان الأطباء قلقين من إصابة المريض بالتهاب عضلة القلب والغشاء المحيط بها، كما أظهرت الاختبارات المعملية أن الشاب لديه مستويات مرتفعة من البروتينات في دمه والتي يمكن أن تشير إلى إصابة في القلب.

وقال التقرير إن الأشعة المقطعية على صدره أظهرت وجود جسم "معدني خطي غريب" في قلبه، كان طول الجسم حوالي (3.5 سم) وكان يبرز من البطين الأيمن للقلب ، أو الحجرة اليمنى السفلية للقلب التي تضخ الدم إلى الرئتين.

أخبر الشاب الأطباء في البداية أنه لم يبتلع أي أجسام غريبة أو تعرض لصدمة جسدية في صدره لكن بعد ذلك ، كشف أنه يصنع ملابسه وأحيانًا يضع دبابيس الخياطة في فمه ومع ذلك، قال إنه لم يكن على علم بتناول دبوس الخياطة، وخضع لعملية قلب مفتوح لإزالة الشيء الذي وجده الأطباء بالفعل دبوس خياطة.

يعتقد الأطباء أن الدبوس هاجر مباشرة من معدته إلى قلبه ، على الرغم من أنه قد يكون هاجر من مكان آخر على طول القناة الهضمية ، مثل المريء أو الأمعاء الدقيقة ، كما تقول الدكتورة بوني ماثيوز ، أستاذ مساعد طب الأطفال في مركز UMass Memorial الطبي في ووستر ببريطانيا.