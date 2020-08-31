صحيفة إسبانية تصف فتح شواطئ البرازيل بـ"كارثة" لتجاوز وفيات كورونا 120 ألفا..صور

كتبت ــ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "البوبليكو" الإسبانية، إن إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى وتوافد مئات من السباحين على شواطئ ساوباولو وريو دى جانيرو، وهما الولايتان البرازيليتان الأكثر تضررا من وباء كورونا من حيث عدد الوفيات (29978 و 16027 على التوالي) ، على الرغم من القيود الصحية التي ما زالت قائمة تتسبب فى "كارثة" فى الدولة التى تقع فى أمريكا الجنوبية والتى تعتبر ثانى دولة فى العالم تعانى من تفشى فيروس كورونا.



شاطئ برازيلى

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصحية أكدت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3،862،311 بعد إضافة 16،158 إيجابيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت البرازيل 366 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في اليوم الأخير وتراكمت 120828 حالة وفاة في المجموع ، وفقًا للحكومة أمس الأحد ، مما ترك مشاهد من الشواطئ المليئة بالسباحين في ساو باولو وريو دي جانيرو ، وهما من أكثر المناطق تضرراً للجائحة.

وترى الصحيفة أن الحل لإنهاء الطوارئ الصحية مرتبط بظهور لقاح ، حيث تخضع اربع لقاحات بالفعل لتجارب سريرية بشرية فى البلاد.



شواطئ البرازيل 1

كما أفادت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية (Anvisa) أنها تعمل على تقليل المواعيد النهائية للتسجيل للقاح محتمل مع فكرة الموافقة عليه في غضون 60 يومًا ، بمجرد حصولهم على جميع الوثائق اللازمة.

بالأرقام المطلقة ، تعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضرراً من الوباء ، بعد الولايات المتحدة فقط ، وبعد ستة أشهر من الحالة الأولى ، المسجلة في 26 فبراير ، لا يزال الفيروس خارج السيطرة في بعض مناطق الإقليم الوطني.



شواطئ البرازيل

يبلغ معدل الوفيات بسبب المرض في البلاد ، التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة ، 57.5 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة. وتحقق السلطات الصحية أيضًا في 2772 حالة وفاة أخرى يمكن أن تكون ناجمة عن المرض.

من جهة أخرى ارتفع عدد المتعافين إلى 3031.559 مريضا ، ما يمثل 78.5٪ من إجمالي عدد المصابين.

ووفقًا لأحدث نشرة من أمانة صحة السكان الأصليين (Sesai) ، المرتبطة بوزارة الصحة ، فقد توفي 377 شخصًا أصليًا في البرازيل بسبب فيروس كورونا ، بينما أصيب 22923، و لا تأخذ الأرقام الحكومية في الاعتبار وفيات وإيجابيات السكان الأصليين في المناطق الحضرية ، وبالتالي فإن الأرقام قد تكون أعلى.