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صحة المنوفية : قوافل طبية متعددة التخصصات خلال شهر سبتمبر القادم ب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:44 ص
صحة المنوفية : قوافل طبية متعددة التخصصات خلال شهر سبتمبر القادم ب قافلة علاجية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن خطة القوافل العلاجية بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر 2020 ، حيث صرح مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلتين بمركز السادات ، أحدهما بقرية السلام يومى 2 ، 3 من سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 9 ألاف مواطن ، وأخرى بقرية كفر داود يومى 30 سبتمبر وأول من أكتوبر القادم وتخدم ما يزيد عن 22 ألف مواطن ، وكذا تنظيم قافلتين بمركز أشمون أحدهما بقرية ساقية المنقدى يومى 9 ، 10 سبتمبر، وآخرى بقرية طهواى يومى 16 ، 17 من نفس الشهر وتخدم ما يقرب من 31 ألف مواطن ، بالإضافة إلى تنظيم قافلة أخرى بقرية شبشير طملاى التابعة لمركز منوف يومى 23 ، 24 من ذات الشهر وتخدم 9 ألاف و 600 مواطن.

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

 
 يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة .


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