اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صادرات البرتغال تهوى 40% فى الربع/2 وتقود تراجعا قياسيا للناتج المحلى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:18 م
صادرات البرتغال تهوى 40% فى الربع/2 وتقود تراجعا قياسيا للناتج المحلى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات رسمية للناتج المحلي الإجمالي فى البرتغال اليوم الاثنين أن انكماشا قياسيا لاقتصاد البلاد شهد تهاوى صادرات السلع والخدمات بنسبة 40 في المئة، إذ تسبب فيروس كورونا في تضاؤل الإيرادات من السائحين الأجانب.

وأكدت بيانات من معهد الإحصاء الوطني تقديراتها السابقة بأنه في الفترة بين أبريل ونهاية يونيو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 16.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، و13.9 بالمئة عن ربع السنة السابق.

والسياحة مصنفة كصادرات بموجب حسابات الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال لأن القطاع يجلب أموالا من الخارج. وكان القطاع الأكثر تضررا من الجائحة.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع والخدمات تراجعت بنحو 40 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 13.3 مليار يورو في الربع الثاني من 2020. وهوت صادرات الخدمات وحدها، والتي هي في الأغلب مرتبطة بالسياحة، بنسبة 56 بالمئة إلى نحو ثلاثة مليارات يورو.

 

 

 

 


البرتغال

كورونا

فيروس كورونا

اقتصاد البرتغال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة