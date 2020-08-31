اليوم السابع
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شيخ أزهرى عن اتهام الجن بحرق المنازل: "وهم".. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:19 ص
شيخ أزهرى عن اتهام الجن بحرق المنازل: "وهم".. فيديو جانب من الفيديو
كتب محمد شرقاوى

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علق الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير والدراسات العليا بجامعة الأزهر، على واقعة حرق منزل تلقائيًا بمنطقة شبرا، واتهام البعض الجن بإحداث ذلك: "هذه الأحداث تقع دائمًا، ولم تحدث لأول مرة، ولكن لماذا تحدث هذه الوقائع في أماكن تتسم بقلة العلم والتحضر؟ لماذا لا نسمع ذلك في منطقة راقية؟.. الفكر بيلعب دور كبير جدًا في هذا الموضوع".

https://www.youtube.com/watch?v=l-pXDID6vSw

وأضاف "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع على شاشة قناة  دى أم سى"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "الواحد لما بيخاف من حاجة هو بالفعل بيدخل نفسه في خانة أو دائرة تسيطر على فكره، وتبدأ كل قراراته تنبثق من هذه الدائرة، لو قاعد لوحده في الشقة وتخيل إن حد هيهجم عليه، ولو اطفى التلفزيون هيبقى متخيل إن فيه حد جي عشان يسرقني، دي صناعة الوهم".

وأوضح أن الجن خلق من خلق الله زينا بالضبط، إحنا خوفنا منهم حاجة واحدة بس، إننا مش بنشوفهم، وده نص قرآني لما قال الله عز وجل (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ)، والجن لا يعلمون الغيب، والله حدد العلاقة بين الـ3 كائنات"، موضحًا أن الله عز وجل لم ينزل القرآن الكريم لإطفاء الحرائق، فهذا جهل، ولكنه كتاب للهداية وصناعة أمة، "بلاش ندخل القرآن في المسألة دي".  


شيخ ازهرى

الجن

ايمان الحصرى

حرق الجن للمنازل

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