اليوم السابع
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شهود واقعة اعتداء سيدة المحكمة يؤكدون للنيابة التزام الضابط بالثبات الانفعالي

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:31 م
شهود واقعة اعتداء سيدة المحكمة يؤكدون للنيابة التزام الضابط بالثبات الانفعالي تعدى سيدة على ضابط شرطة
كتب عبد الله محمود

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كشف شهود العيان في واقعة تعدي سيدة على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة، خلال الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة النزهة الجزئية، أن الضابط لم يتجاوز في حق السيدة التى ظهرت في مقطع الفيديو وهى تتعدى عليه، وأن كل ما فعله أنه طلب منها ارتداء الكمامة التزاما بإجراءات التدابير الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفين أن السيدة قامت عقب طلب الضابط لها بارتداء الكمامة بالرفض، موضحين أنها تطاولت عليه بالسب والقذف، بالإضافة إلى نزعها كتافات رتب بدلته الميرى.

وأضاف شهود العيان في الواقعة، أن الضابط كان في حالة ثبات انفعالي شديد، وأنه لم يصدر منه أي تجاوز أو تطاول تجاه السيدة التي تعدت عليه باللفظ واليد.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة قدرها 2000 جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم التحفظ عليها لحين دفعها الكفالة المقررة.

 

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت، ووجهت للضابط ألفاظاً خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.

 

 


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