"سوق مسقط" الرابح الوحيد ببورصات الخليج فى آخر جلسات شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر أغسطس، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.54% رابحاً 20.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3771.890 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% خاسراً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.323 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 677.322 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.71% خاسراً 16.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2245.29 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 312.91 مليار درهم، وسيطر اللون الأحمر على مؤشرات بورصتي الكويت وقطر، فيما تعطلت بورصة البحرين بمناسبة ذكرى عاشوراء.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.54% رابحاً 20.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3771.890 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.4 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال عبر تنفيذ 620 صفقة لعدد 46 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 17 سهماً على رأسها سهم "النفط العمانية للتسويق" بنسبة 5.88%، ثم سهم "سندات بنك ظفار الدائمة" بنسبة 5.26%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 3.47%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "أكوا باور بركاء" بنسبة 19.80%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 10%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 992.8 ألف ريال عماني.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسراً 43.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7940.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.81% رابحاً 253.98 نقطة ليغلق عند مستوى 9278.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 546.5 مليون سهم بقيمة 13.6 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.35%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.39%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 10%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والسلع الرأسمالية والنقل بنسبة 0.45%، 0.44%، 0.43%، على التوالي.

وقفز 99 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الدوائية" بنسبة 10%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.98%، فيما تراجع 93 سهماً على رأسها سهم "سافكو" بنسبة 2.93%، ثم سهم " الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.86%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.6 مليار ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.323 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 677.322 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 151.5 مليون سهم، بقيمة 733.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3139 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي العقار والخدمات بنسبة 0.50%، 0.22%، على التوالي.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة الشارقة بنسبة 10.39%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة بنسبة 3.87%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 5%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 2.82%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 230.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% خاسراً 19.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.56 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 9.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4148.84 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسراً 24.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4182.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.7 مليون سهم بقيمة 45.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والتأمين بنسبة 3.48%، 0.68%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.

وجاء سهم شركة منازل القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.86%، يليه سهم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.11%، ثم سهم شركة الصناعات الوطنية بنسبة 7.19%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.74% يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.66%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% خاسراً 77.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9845.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.71% خاسراً 16.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2245.29 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 312.91 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 449.6 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 7972 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 1.21%، 0.75%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.56%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 102.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار درهم، والذي تراجع بنسبة 1.81%.