سلطنة عمان تترأس اجتماعاً عربياً حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ترأست سلطنة عُمان اليوم الاجتماع الـ 57للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والذى عُقد اليوم عبر الاتصال المرئى ويستمر حتى غداً.

يشارك فى الاجتماع خبراء وممثلين عن 15 دولة عربية، ويناقش جدول أعماله عدداً من المواضيع من بينها التنسيق العربى للتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تُعقد فى شهر سبتمبر القادم، والتحضير لمؤتمر "الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020"، والذى تم تأجيله للعام القادم بسبب الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التحضير للدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط المقرر عقدها فى شهر نوفمبر القادم.

وقد مثل سلطنة عُمان فى الاجتماع المستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى الجامعة العربية، وتأتى رئاسة السلطنة للاجتماع بصفتها رئيسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، وقد نظم الاجتماع إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح التابعة للجامعة.