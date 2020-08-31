سكاى نيوز: أول رحلة طيران تغادر إسرائيل للإمارات على متنها وفد أمريكى ـ إسرائيلي

كتب- هاشم الفخراني

غادرت منذ قليل أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات، فى إطار اتفاقية السلام بين البلدين، وعلى متنها وفداً أمريكيا برئاسة جارد كوشنر، ووفداً إسرائيلياً، بحسب ما نشرته قناة سكاي نيوز.



أول رحلة طيران تغادر إسرائيل للإمارات

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، قد استعرضت مزايا الطائرة التي ستحمل أول وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى دولة الإمارات.

وقالت القناة، إن الطائرة سوف تقلع من مطار بن جوريون إلى الإماراتية العربية المتحدة، عبر شركة العال وعلى متنها كذلك وفد أمريكي يترأسه جيرارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت أن الطائرة من طراز بوينج 737-900 سميت على اسم مدينة كريات جات، وقامت الشركة بلصق كلمة "سلام" على جسم الطائرة بثلاث لغات هى العبرية والإنجليزية والعربية.

وقالت القناة العبرية، إنه لم يكن قرار استخدام هذا الطراز من شركة العال عرضيًا حيث ستمر تلك الطائرة فوق إحدى الدول الخليجية لذلك تقرر تركيب نظام دفاع صاروخي, مصمم لحماية الطائرات من الصواريخ المحمولة على الكتف وهو نظام ليزر يكتشف الصواريخ ويقوم بحرف مسار الصاروخ بعيدًا عن الطائرة.

وستركز المحادثات في أبوظبي على تعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الطيران والسياحة والتجارة والاقتصاد والصحة والطاقة والأمن وغير ذلك. كما سينضم إلى الوفد ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية الاسرائيلية.