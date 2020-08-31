سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان للمرة الثانية فى أسبوعين

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق تايوان الضيق الحساس، وهي ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين وتأتي في خضم التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن مدمرة أمريكية، لم تذكر اسمها، أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق ولا تزال تبحر جنوبا.

وتابعت الوزارة قائلة إن السفينة كانت في "مهمة عادية" وإن الوضع "طبيعي"، دون أن تكشف تفاصيل.

ولم ترد البحرية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وعبرت المدمرة الأمريكية موستين المزودة بصواريخ موجهة المضيق يوم 18 أغسطس آب فيما وصفه الجيش الصيني بالتحرك "الخطير للغاية".

وتعزز الصين والولايات المتحدة أنشطتهما العسكرية في المنطقة، وذلك حول تايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها وفي بحر الصين الجنوبي محل النزاع.