اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ستاندرد اند بورز 500 يبلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:50 م
ستاندرد اند بورز 500 يبلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة بورصة - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس منذ عقود.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 1.72 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 3509.73 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.21 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 28643.66 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 23.18 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليبلغ 11718.81 نقطة.

 


المؤشر داو جونز

المؤشر ستاندرد اند بورز

بورصة

مؤشر صناعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة