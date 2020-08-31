ستاندرد اند بورز 500 يبلغ مستوى مرتفعا قياسيا عند الفتح للجلسة السادسة

رويترز

بلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا عند الفتح اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، إذ وضعت الرهانات على تعاف اقتصادي على خلفية استمرار دعم البنك المركزي المؤشر على مسار تحقيق أفضل أداء له في شهر أغسطس منذ عقود.