سامح شكرى يوجه قيادات الخارجية باستمرار العمل للدفاع عن المصالح المصرية

كتبت: هناء أبو العز

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ومساعدي وزير الخارجية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يُجريها وزير الخارجية للوقوف على أداء القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة والبعثات المصرية في الخارج، والتشاور حول مختلف قضايا السياسة الخارجية المصرية.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بتوجيه الشكر لقيادات الوزارة على الجهود المبذولة للدفاع عن المصالح المصرية والسعي نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما يعكس تكليفات القيادة السياسية وينقل حقيقة ما يتحقق من مُنجزات ضخمة وتطورات إيجابية على الصعيد الوطني. كما طالب الوزير شُكري قيادات الوزارة بالاستمرار في مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من المُكتسبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية وجه بقيام سفارتنا وبعثاتنا القنصلية في الخارج ببذل كافة الجهود من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية المواطنين وربطهم بأرض الوطن والتواصل الدائم معهم، فضلاً عن تكثيف العمل عبر مختلف دوائر التحرك الدبلوماسي الخارجي سواء على المستوى الثنائي أو المستوى متعدد الأطراف، وعبر الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز مصالحنا الوطنية المختلفة والعمل على تطوير علاقات مصر المتوازنة مع مختلف دول العالم، وبما يُسهم في دعم الخطط الوطنية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.