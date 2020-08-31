اليوم السابع
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خالد صلاح
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زوكربيرج يبرر تقاعس فيس بوك عن حذف صفحة جماعة مسلحة بـ"خطأ تشغيلى"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:10 ص
زوكربيرج يبرر تقاعس فيس بوك عن حذف صفحة جماعة مسلحة بـ"خطأ تشغيلى" الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربيرج
وكالات

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" مارك زوكربيرج إن الموقع ارتكب خطأ تشغيليا بعدم التحرك على نحو سريع لحذف صفحة جماعة مسلحة نشرت دعوة لحمل السلاح في كينوشا بولاية ويسكونسن.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حذفت صفحة تحمل اسم حرس كينوشا وحدثا أطلقته الصفحة تحت عنوان "مواطنون مسلحون لحماية أرواحنا وممتلكاتنا" نظرا لانتهاكهما سياسة الشركة بشأن "المنظمات المسلحة".

وجاء تحرك "فيس بوك" بعد مقتل شخصين بالرصاص خلال احتجاجات في المدينة مساء الثلاثاء في ثالث ليلة من الاضطرابات التي أعقبت إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود يدعى جيكوب بليك مما تركه بلا حراك.

وقال زوكربيرج فى رسالة مصورة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" إن الشركة تلقت شكاوى "من عدة أشخاص" بشأن منشور صفحة حرس كينوشا.

وأضاف: "لم يلحظ المتعاقدون والمراجعون الذين حولت لهم الشكاوى الأولية الأمر، ومع المراجعة الثانية على نحو أكثر حساسية خلص الفريق المسؤول عن المنظمات الخطيرة إلى أن هذا المنشور ينتهك السياسات وحذفنا الصفحة".

وأفادت الشركة بأنها ستواصل تطوير سياسات رصد المنظمات التي يحتمل أن تكون خطيرة.

وصرح متحدث باسم الشركة بأن "هذه سياسة جديدة أطلقناها في الأسبوع الماضي ولا يزال فريق من المتخصصين يعزز تطبيقنا لها".

 

فيس بوك

مارك زوكربيرج

جماعة مسلحة

ولاية ويسكونسن

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