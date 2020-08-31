"رى دمياط" يطرح تأهيل وتبطين 4 ترع بإجمالى 68 مليون جنيه

دمياط فريق المحافظات

بدأت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بدمياط فى أعمال حصر ووضع الخطط التنفيذية والقيمة التقديرية لمشروعات تبطين الترع والمصارف، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، واختزال الفترة الزمنية للتنفيذ من 10سنوات الى عامين فقط.

ويشمل مشروع التبطين، كل من الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، حيث وضعت وزارة الرى خطة مسبقة لتأهيل وتبطين الترع بهدف تقليل الفاقد من المياه.

وبدأت الإدارة، فى حصر كافة الترع والمصارف التي تقع فى نطاقها، ووضع خطة زمنية وقيمة تقديرية للميزانية المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع، تنفيذا للتكليفات الرئاسية.

وطرحت الإدارة عدة عمليات لتأهيل 4 ترع هى تأهيل ترعة شلبى من الفم إلى النهاية بطول 3.170 كيلو بتكلفة 7. 7 مليون جنيها 4.800 كيلو متر وتأهيل ترعة البنك من الفم إلى النهاية بطول 5.520 كيلو بتكلفة 18.6 مليون جنيه، وتأهيل ترعة الطابية من الفم إلى النهاية بطول 5.600 كيلو متر بتكلفة 21.8 مليون جنيه، وتأهيل ترعة زغلولة من الفم إلى النهاية بطول 4.800 كيلو متر بتكلفة 19 مليون جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر تعليمات للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الرى لتاهيل وتبطين حوالى 20 ألف كيلومتر والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات.

ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. والتى يقدر طول الترع والقنوات المائية المتفرعة منه حوالى 55 الف كيلو علي طول شريط الوادي بامتداد النيل وهو ما يعد اهدار وخصم من حصة مياه من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الامطار أو المياه الجوفية أو المعالجة والتى تقدر وفقا للأرقام المتاحة فى السنوات الاربع الاخيرة بحوالى 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى خصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسي من إجمالي الموارد المائية المتاحة.