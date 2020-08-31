رواندا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالات

سجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضحت وزارة الصحة الراوندية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3843 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 16 وفاة.