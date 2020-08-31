اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:25 ص
خالد صلاح
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رواندا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:12 ص
رواندا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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سجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأوضحت وزارة الصحة الراوندية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3843 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 16 وفاة.


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