رواندا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأوضحت وزارة الصحة الراوندية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 3843 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 16 وفاة.
رواندا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدالإثنين، 31 أغسطس 2020 07:12 ص
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجّلت راوندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 101 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الاتحاد الأوروبى يدعم رواندا بـ 10 ملايين يورو لتطوير القطاع الخاصالأحد، 16 أغسطس 2020 09:48 ص
التنمية الإفريقى يقدم منحة 1.1مليون دولار لتنمية سلاسل إمداد اللحوم فى روانداالأحد، 02 أغسطس 2020 11:35 ص
رواندا تفرض حجرا كليا على 6 قرى لمدة 15 يوما بسبب كوروناالأربعاء، 15 يوليه 2020 04:00 م
رواندا تعتزم استئناف الرحلات الجوية التجارية خلال الشهر القادمالإثنين، 06 يوليه 2020 07:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة