اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:52 م
خالد صلاح
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رفع 1144 طن قمامة وإزالة 65 حالة إشغال وصيانة 208 كشاف إنارة بالبحيرة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:43 م
رفع 1144 طن قمامة وإزالة 65 حالة إشغال وصيانة 208 كشاف إنارة بالبحيرة صيانة كشافات الإنارة
البحيرة - فريق المحافظات

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الدلنجات - المحمودية - رشيد  -  دمنهور - كوم حمادة - حوش عيسى – ابوحمص" بمحافظة البحيرة حملات مكبرة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وأسفرت عن رفع 1144 طن قمامة وصيانة 208 كشاف إنارة بواقع :-

165 طن قمامة و 25 كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة المحمودية، 120 طن قمامة و60 كشاف إنارة بمركز ومدينة الدلنجات، 135 طن قمامة بمركز ومدينة  رشيد، 45 كشاف إنارة ولمبه ليد بمركز ومدينة كوم حمادة، 540 طن قمامه ومخلفات و78 كشاف بمركز ومدينة دمنهور، 65 حالة إشغال بمركز ومدينة حوش عيسى، 184 طن قمامه بمركز ومدينة أبو حمص.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ  بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

 

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أخبار مصريه

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