اليوم السابع
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رصد وإزالة 3706 مخالفات بناء وتعديات عبر الأقمار الصناعية بالمنيا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:03 م
رصد وإزالة 3706 مخالفات بناء وتعديات عبر الأقمار الصناعية بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن رصد عدد 5359 متغيرا مكانيا، بالمراكز التسعة والظهير الصحراوى، من خلال مركز المتغيرات المكانية الرئيسي بالديوان العام للمحافظة، والوحدات الفرعية له بمراكز المدن، وذلك منذ يونيو الماضي عن طريق الأقمار الصناعية، ويتم معاينتها والتحقق من قانونية تلك المتغيرات من عدمه لجميع تلك الحالات على أرض الواقع، حيث تبين من خلال المعاينة وجود 3706 متغيرات غير قانونية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير محاضر بالواقعة، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، وترد لمحافظة المنيا صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يومياً.

وأوضح المحافظ أن محافظة المنيا من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية التي أسست مركز متغيرات مكانية رئيسي ووحدات فرعية له بمراكز المدن وتم تجهيزه بالكامل بأحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإدارة المساحة العسكرية، وتم تكليف الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بالإشراف المباشر على تلك المنظومة، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.

وأكد نائب المحافظ أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو في الظهير الصحراوي الشرقي والغربي للمحافظة، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد المتغيرات بشكل دقيق، مما يساعد على رصدها وتسهيل إزالتها في المهد، والتعامل بحزم مع المخالفين.


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المتغيرات المكانية

مخالفات البناء

قانون التصالح

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