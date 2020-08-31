رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد فى تحسن

رويترز

ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على تويتر أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.