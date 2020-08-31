اليوم السابع
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رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد فى تحسن

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:56 م
رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد فى تحسن رئيس وزراء الكويت صباح الخالد الحمد الصباح
رويترز

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ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على تويتر أن رئيس الوزراء أبلغ الحكومة اليوم الاثنين بأن صحة أمير البلاد في تحسن.

ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) العلاج في الولايات المتحدة عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

 

 

 

 


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