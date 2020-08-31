رئيس نواب إيطاليا يشدد على وقف الصدامات بين التيارات السياسية حول فتح المدارس

كتبت ـ فاطمة شوقى

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، إنه ينبغي وقف الصدامات بين التيارات السياسية في البلاد بشأن إعادة فتح المدارس، مؤكدا أنه "علينا التجديف باتجاه واحد".

وأضاف فيكو في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الاثنين، أن "المدرسة مهمة جدًا لدرجة أنها لا يمكن أن تصبح ساحة معركة"، موضحا أن "بدء العام الدراسي الجديد بأمان يجب أن يكون هدفًا مشتركًا".

وأردف المسئول الإيطالي: "أنا أشير بكلامي إلى الحكومة، القوى السياسية، الأقاليم والسلطات المحلية"، بل وكذلك إلى مديرى المدارس والمعلمين أيضا"، موضحاً أنه "علينا جميعًا أن نجدف بالإتجاه نفسه، فنحن نتحدث عن تنشئة وتنمية مستقبل الأطفال، وبالتالي البلد بأسره"، وشدد القول: "إنه ليس موضوعًا دعائيًا".

وعن الاعتداءات الكلامية على وزيرة التعليم لوتشيا أتسولينا، قال فيكو: "أريد أن أعبر عن تضامني مع الوزير للإهانات الجنسية البغيضة التي تلقتها، والتي لا علاقة لها بالمعارضة السياسية".

وأعلنت وزارة الصحة عن انخفاض طفيف في انتشار الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت 1365 حالة إجمالية مقارنة بـ1444 يوم أمس الأول، وذكر التقرير اليومي للوزارة والمنشور على موقع الدفاع المدني أيضا، أن هذا الرقم يجب مقارنته برقم تحاليل مسحات الكشف على أية حال، ففي غضون 24 ساعة تم إجراء 81.723، ليرتفع بذلك العدد إجمالياً منذ بداية حالة الطوارئ إلى 8.591.341، مقابل 99108 أمس الأول".

وأشار التقرير إلى "حدوث أربع وفيات، بينما كانت هناك أمس الأول حالة وفاة واحدة فقط، ليصبح المجموع الكلي للضحايا 35477، بينما لا توجد أقاليم خالية من الإصابات، في ظل نمو الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بمقدار 1049، وليبلغ المجموع الكلي 24205 حالياً.

ولفت تقرير الوزارة إلى أن "هناك 7 أشخاص في قسم العناية المركزة أكثر من أمس الأول، ليصبح المجموع 86 شخصًا، في حين “وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء الى 208,536، وهم بزيادة بـ312 مقارنة بأمس الأول، بينما تم إدخال 1251 شخصًا إلى المستشفيات وخضوع 22,868 شخصًا للحجر المنزلي".