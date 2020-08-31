رئيس مدينة المحلة يشدد على تكثيف حملات إزالة المبانى المخالفة

الغربية مصطفى عادل

عقد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اجتماعا موسعا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور نوابه، شدد فيه على 4 ملفات هامة، وهى إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومساعدة المواطنين فى إجراءات أعمال التصالح والتقنين والملف الرابع هو النظافة ومتابعة عمل متعهدى جمع القمامة وفسخ التعاقد مع المتعهد الذى يثبت تقصيره وإهماله فى عمله.

كما شدد خلال اللقاء على ضرورة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية واستمرار حصر جميع المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء السكان منها وقطع جميع المرافق عنها وإزالتها فورا كما نوه إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ومتابعة قرارات مجلس الوزراء.

يذكر أن الوحدات المحلية قامت خلال الأسبوع الحالى بتطهير مصرف شبراملكان ورفع ناتج التطهير وشن العديد من حملات النظافة المكثفة والتى استهدفت مداخل مدينه المحلة والطريق الدائرى والطرق الرئيسية ومداخل القرى وطرق المقابر كما تم تجميل ودهان ارصفة مدخل المحلة الجنوبى وتطهير وتعقيم المساجد خاصه قبل اداء صلاه الجمعة و صيانه اعمده الإنارة بمداخل قريه صفط تراب وتطهير خطوط الصرف الصحى بقريه منشيه الامراء بالنافورى واعداد وتجهيز مدخل منشية الامراء للرصف.