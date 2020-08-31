اليوم السابع
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رئيس قصور الثقافة ونائب محافظ شمال سيناء يتفقدان قصر ثقافة العريش.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:25 م
رئيس قصور الثقافة ونائب محافظ شمال سيناء يتفقدان قصر ثقافة العريش.. صور جانب من الجولة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تفقد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، قصر ثقافة العريش بعد عمليات الإحلال والتجديد، وتابعا أعمال التشطيبات النهائية الجارية والتحضير لتجهيز المقر وقاعات المسرح، حيث أوضح نائب محافظ شمال سيناء، أن قصر الثقافة مقام على مساحة 2500 متر مربع، ويضم 3 طوابق ويحتوى على مسرح كبير وقاعات فنون تشكيله وقاعات استقبال لكبار الزوار ونادى للمرأة ومكاتب إدارية بحضور كل من العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان، أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء.

بدوره، أكد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، على دعم المكتبات العامة بالمحافظة بكمية من الكتب وأصدارات وزارة الثقافة، بجانب تحديث الكتب الموجوده وصيانة المكتبات، معلنا إعادة محافظة شمال سيناء على خريطه المهرجانات الفنية والثقافية، وتنفيذ فعاليات متنوعة على أرض المحافظة. 

وشددت ابتسام فريد، أمين عام إقليم القناة وسيناء، على تنفيذ برامج ثقافية وتوعويه للشباب من أبناء محافظة شمال سيناء، بجانب تنظيم رحلات لزيارة معالم القاهرة الثقافية والتاريخيه

من جانبه، استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمكتبه الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، والوفد المرافق له.

وأكد المحافظ افتتاح قصر ثقافة العريش خلال الفترة المقبلة، بعد عمليات الاحلال والتجديد، مضيفا أن للثقافة والفنون أهمية فى تطور المجتمع وبناء الإنسان، والتصدى للأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

وأشار المحافظ إلى دعم اليونيسيف مدارس المحافظة بعدد من الآلات الموسيقية المتنوعة، بجانب تدريب عدد 40 مدرسا على الموسيقى، باعتبارها من الفنون التى تشكل مستقبل التلاميذ.

 

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لقاء نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة
 
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جانب من جولة نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة
 
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نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة خلال الجولة

 

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نائب محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة يتفقدان قصر ثقافة العريش

شمال سيناء

العريش

قصر ثقافة العريش

سيناء

رئيس هيئة قصور الثقافة

نائب محافظ شمال سيناء

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