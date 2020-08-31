رئيس القابضة للمياه يكرم أول الجمهورية بالتعليم الفنى من مدرسة مياه الشرب بالبحيرة

كتب أحمد حسن

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الطالب أسامة رمضان الجرف الحاصل على المركز الأول للتعليم الفنى بنظام الثلاث سنوات، وأحد خريجين المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وتخصيص مكافأة مالية نظير تفوقه طوال أعوام الدراسة.

وأكد دعم الشركة لأبنائها الطلاب وتعيينهم بالشركات التابعة فور تخرجهم، مشيرا إلى أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة.

ووجه، رسلان الشكر لمدير المدرسة الفنية للمياه بالبحيرة والقائمين على الإدارة والتعليم بالمدرسة لحرصهم على تأهيل الطلاب وتوفير المناخ الملائم للدراسة والتفوق لتخريج نماذج مشرفة تساعد على قيام الشركة بدورها تجاه المجتمع.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة أنه يوجد تخصصات مختلفة بمدارس مياه الشرب والصرف الصحي كتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وهنأ المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة الطالب وأسرته، وسلم درع التفوق له ومنحه مكافأة مالية من شركة البحيرة، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

المهندس ممدوح رسلان يتابع عملية تكريم الطالب الأول علي المدرسة الفنية لمياه الشرب تكريم الطالب الاول فى المدرسة الثانوية الفنية بشركة مياه الشرب

رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة يستقبل الطالب الأول علي المدرسة الفنية