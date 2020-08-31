ذكرى وفاة شيخ الأزهر الأسبق الدكتور محمد الفحام في مثل هذا اليوم من عام 1980

كتب لؤى على

فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس من عام 1980، توفى شيخ الأزهر الدكتور محمد الفحام الإمام الأكبر وشيخ الجامع الأزهر الأسبق (1894 : 1980م)، سبقه الشيخ حسن مأمون ولحقه الشيخ عبد الحليم محمود، ولد الشيخ محمد محمد الفحام في 18 سبتمبر 1894م في محافظة الإسكندرية، ترجع جذوره إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط حيث يوجد بها حتى الآن معظم أقربائه وهم معروفون باسم عائلة الدك ومنهم عثمان الدك والشيخ حسن الدك.

التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية في العام 1903، وحصل على الشهادة العالمية في العام 1922، عمل فور تخرجه بالتجارة هرباً من القيد الوظيفي إلى أن تقدم لمسابقة الأزهر لاختيار مدرسين لمادة الرياضيات وقبل بها،عمل بالتدريس بالمعهد الديني بالإسكندرية في العام 1926 حيث درَّس الرياضيات والحديث والنحو والصرف والبلاغة، عمل بالتدريس بكلية الشريعة في العام 1935 حيث درس مادة المنطق، حصل على الدكتوراة من السوربون في العام 1946،عمل فور عودته من البعثة مدرساً بكلية الشريعة، عمل مدرساً للأدب المقارن والنحو بكلية اللغة العربية وانتدب لكلية الاداب جامعة الإسكندرية، عين عميداً لكلية اللغة العربية في العام 1959، اختير عضواً في مجمع اللغة العربية في العام 1972.

صدر القرار الجمهوري باختيار الشيخ الفحام شيخاً للجامع الأزهر في 17 سبتمبر 1969م وظل في منصبه حتى العام 1973 حيث طلب إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، وتوفى الشيخ الفحام في 31 أغسطس من العام 1980م.