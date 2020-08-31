"ذا هيل": الخزانة الأمريكية تسترد 70% من أموال دعم كورونا أرسلت بالخطأ لمتوفين

كتبت: نهال أبو السعود

قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم استرداد ما يقرب من 70 % من مدفوعات دعم كورونا البالغة 1.6 مليار دولار التي تم إرسالها بالخطأ لعدد من المتوفين.

وأكد مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي في تقريره أن العمل ما زال مستمر مع وزارة الخزانة، لتحديد عدد المدفوعات التي تم إرسالها إلى المتوفين والتي تم استردادها، وقال مسؤول لصحيفة ذا هيل إن المكتب لا يزال يحلل بيانات وزارة الخزانة.

وتوفر حزمة الإغاثة من فيروس كورونا البالغة 2.2 تريليون دولار، والتي تم إصدارها في أواخر شهر مارس مدفوعات مباشرة لمرة واحدة لمعظم الأمريكيين، تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل، ووفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي صرفت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب 164 مليون دفعة أغلبيتها وصلت لمستحقيها بحلول مايو الماضى.

وقال مكتب المحاسبة الحكومي في تقريره يوم الإثنين، إن وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب أرسلت ما يقرب من 1.2 مليون دفعة بقيمة 1.6 مليار دولار إلى متوفين، وقالت هيئة الرقابة فى تقرير صدر فى يونيو، إن مصلحة الضرائب في البداية لم تستبعد الأفراد المتوفين من الحصول على مدفوعات، لكن بعد ذلك قررت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية، أن الأشخاص غير مؤهلين للحصول على مدفوعات إذا ماتوا فى وقت سداد المدفوعات.

فى تقريره يوم الإثنين، قال مكتب محاسبة الحكومة، إن الخزانة ومصلحة الضرائب اتخذت خطوات لتنفيذ هذه التوصية ويفكرون فى اتخاذ مزيد من الإجراءات، ويوجد لدى مصلحة الضرائب الأمريكية تعليمات على موقعها الإلكتروني حول كيفية إعادة المدفوعات المرسلة إلى الأفراد المتوفين.

ووفقًا للتقرير، نظرت وزارة الخزانة في إرسال خطابات لمطالبة المستلمين بإعادة الشيكات المستحقة للمتوفين وسداد أى مبالغ مدفوعة بالإيداع المباشر أو الشيكات التي تم صرفها بالفعل، ومع ذلك أخبرت وزارة الخزانة مكتب المحاسبة الحكومية أنها لم تتحرك في الخطابات لأن الكونجرس يدرس تشريعًا قد يغير متطلبات الأهلية للمدفوعات.