 

يُذكر أن مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، أعلن في وقت سابق اليوم أنه بحسب توقعات صندوق النقد الدولي ستكون روسيا في عام 2020 خامس اقتصاد في العالم ، وذلك بسبب أزمة "كورونا" والتدهور الاقتصادي غير المسبوق في البلدان الأخرى.