اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خبير بالشأن الإفريقى يؤكد أهمية وجود آلية ملزمة لفض المنازعات بشأن سد النهضة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:45 م
خبير بالشأن الإفريقى يؤكد أهمية وجود آلية ملزمة لفض المنازعات بشأن سد النهضة جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة البحوث الأفريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، إن ملف سد النهضة أصبح الآن في يد الاتحاد الأفريقي، الذى خوله مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، موضحا أن الاتحاد الأفريقي من المفترض أن يعد مسودة ملزمة بشأن ملأ وتخزين سد النهضة على أن يتم توقيها من الدول الثلاثة.

وأضاف رئيس وحدة البحوث الأفريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مسودة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تتضمن إجراءات الملء الأول لسد النهضة، بجانب تخفيف الأضرار حال دخول المنطقة في أزمة جفاف، وهذا ما تخشاه كل من مصر والسودان.

وأوضح رئيس وحدة البحوث الافريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة وملزمة لفض المنازعات، وهذا ما تؤكد عليه مصر، خاصة أن هناك مماطلة من جانب إثيوبيا بينما الموقف السودانى أصبح أكثر إيجابية، كما أن هناك مواقف دولية إيجابية بشأن أزمة سد النهضة.


سد النهضه

ازمه سد النهضه

ايه عبد الرحمن

اكسترا نيوز

اثيوبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. ترامب يعلن "لويزيانا" منطقة كوارث.. السودان:مفاوضات سد النهضة لن تقود لنتائج.. انطلاق الدراسة بالإمارات والسعودية اليوم.. والنيجر تتسلم رئاسة مجلس الأمن

الأحد، 30 أغسطس 2020 12:00 ص

وزير الري السودانى يعلن عدم التفاوض إلى ما لا نهاية حول سد النهضة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:30 م

وزير الري السودانى:استمرار مفاوضات سد النهضة بالصيغة الحالية لن يقود لتحقيق نتائج

السبت، 29 أغسطس 2020 07:28 م

موجز أخبار مصر.. السيسى: التعدى على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوى خطر سد النهضة

السبت، 29 أغسطس 2020 02:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة