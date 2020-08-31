خبير بالشأن الإفريقى يؤكد أهمية وجود آلية ملزمة لفض المنازعات بشأن سد النهضة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد أمل، رئيس وحدة البحوث الأفريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، إن ملف سد النهضة أصبح الآن في يد الاتحاد الأفريقي، الذى خوله مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، موضحا أن الاتحاد الأفريقي من المفترض أن يعد مسودة ملزمة بشأن ملأ وتخزين سد النهضة على أن يتم توقيها من الدول الثلاثة.



وأضاف رئيس وحدة البحوث الأفريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مسودة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تتضمن إجراءات الملء الأول لسد النهضة، بجانب تخفيف الأضرار حال دخول المنطقة في أزمة جفاف، وهذا ما تخشاه كل من مصر والسودان.



وأوضح رئيس وحدة البحوث الافريقية بمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة وملزمة لفض المنازعات، وهذا ما تؤكد عليه مصر، خاصة أن هناك مماطلة من جانب إثيوبيا بينما الموقف السودانى أصبح أكثر إيجابية، كما أن هناك مواقف دولية إيجابية بشأن أزمة سد النهضة.