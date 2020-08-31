اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حى أول الزقازيق ينزع ملصقات الدورس الخصوصية بالشوارع.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:48 م
حى أول الزقازيق ينزع ملصقات الدورس الخصوصية بالشوارع.. صور حى أول الزقازيق ينزع ملصقات دورس خصوصية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت الملصقات بكثافة فى شارع عبد السلام عارف بمدينة الزقازيق، لمدرسين يدعون لحجز مجموعات دورس خصوصية، الأمر الذى استدعى قيام الحى بنزع تلك المصلقات المخالفة. فقامت حملة من حى أول الزقازيق برفع الملصقات والإعلانات غير مرخصة بشارع عبد السلام عارف بإشراف محمد محمود رئيس حى أول برفع كل الملصقات والإعلانات المخالفه الموجودة بالشارع.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يصدر قراراً بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتي تم غلقها تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وغلق السناتر التعليمية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منعاً لتجمعات الطلاب، وحرصاً على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطراً على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلاً عما تحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية واجتماعية.

وأكد محافظ الشرقية أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة الماضية تمثل خطوة جادة نحو  الاستمرار في  مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التراخيص الممنوحة لمراكز الخدمات التعليمية (دورات - لغات - خدمات إنترنت) بنطاق المحافظة، والتأكد من استصدار التراخيص الممنوحة لها مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمترددين عليها، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

FB_IMG_1598892149053
 
FB_IMG_1598892162696
 
FB_IMG_1598892172785
 
FB_IMG_1598892189173

 


الشرقية

اخبار الشرقية

غلق مراكز دورس خصوصية

الدورس خصوصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدروس الخصوصية لف وارجع تانى.. مطالب برلمانية بحلول جذرية للقضاء على الظاهرة وتغيير ثقافة أولياء الأمور.. المنظومة التعليمية الجديدة تعتمد على الفهم والتوسع فى استخدام التعليم عن بُعد والبحث الذاتى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:00 ص

إخلاء سبيل مدرس فيزياء بكفالة ألف جنيه بسبب الدروس الخصوصية بالمحلة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:34 ص

أوائل الثانوية الفنية بالمحافظات يروون سر تفوقهم ويرتبون رغباتهم فى تنسيق الجامعات.. الأولى على الدبلومات التجارى: حلم حياتى الالتحاق بكلية التجارة.. والثانية مكرر: أعتمدت على المدرسة دون دروس خصوصية.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:00 ص

القبض على مدرس لإعطائه دروس خصوصية فى المحلة

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة