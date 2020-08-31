حى أول الزقازيق ينزع ملصقات الدورس الخصوصية بالشوارع.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

انتشرت الملصقات بكثافة فى شارع عبد السلام عارف بمدينة الزقازيق، لمدرسين يدعون لحجز مجموعات دورس خصوصية، الأمر الذى استدعى قيام الحى بنزع تلك المصلقات المخالفة. فقامت حملة من حى أول الزقازيق برفع الملصقات والإعلانات غير مرخصة بشارع عبد السلام عارف بإشراف محمد محمود رئيس حى أول برفع كل الملصقات والإعلانات المخالفه الموجودة بالشارع.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لم يصدر قراراً بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتي تم غلقها تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وغلق السناتر التعليمية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك منعاً لتجمعات الطلاب، وحرصاً على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطراً على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلاً عما تحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية واجتماعية.

وأكد محافظ الشرقية أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة الماضية تمثل خطوة جادة نحو الاستمرار في مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التراخيص الممنوحة لمراكز الخدمات التعليمية (دورات - لغات - خدمات إنترنت) بنطاق المحافظة، والتأكد من استصدار التراخيص الممنوحة لها مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمترددين عليها، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.