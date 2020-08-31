حكومة فنزويلا تعلن العفو عن أكثر من 50 معارضا

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الإعلام الفنزويلى خورخي رودريجيز يوم الإثنين، أن الحكومة أصدرت عفوا عن أكثر من 50 من السياسيين والمشرعين المعارضين الموقوفين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز، اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث تشديد العقوبات النفطية المفروضة على فنزويلا فى القريب العاجل، ربما بإلغاء إعفاءات تسمح لبعض شركات النفط بمبادلة الخام الفنزويلي بوقود من البلد العضو في منظمة أوبك.

وكثف ترامب العقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) وشركائها الأجانب الأساسيين وعملائها منذ فرض أول جولة من العقوبات على الشركة فى أوائل 2019 فى إطار مساع للإطاحة بالرئيس اليسارى نيكولاس مادورو عقب إعادة انتخابه رئيسا في 2018 في انتخابات اعتبرتها أغلب الدول الغربية صورية.

وقال أبرامز لرويترز فى مقابلة عبر الهاتف "نعتقد، أن عقوباتنا كانت فعالة للغاية في تقليل الدخل للنظام لكننا نعتقد أن بوسعنا زيادة فاعليتها. لذلك سنفعل بعض الأشياء لتشديدها في المستقبل القريب".