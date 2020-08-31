حكم قضائى أمريكى يلغى تحصين الصحفيين خلال احتجاجات بورتلاند

كتبت: نهال ابو السعود

أوقفت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قانون لحماية الصحفيين والمراقبين القانونيين، الذين يغطون الاضطرابات في بورتلاند بولاية أوريجون مؤقتا، وفقا لشبكة ABC الأمريكية.

فى الأسبوع الماضى، حكم قاضى فيدرالى بإعفاء الصحفيين والمراقبين القانونيين من الاعتقال إذا كان الضباط يعرفون أو تم إبلاغهم أن الشخص هو صحفي أو مراقب قانوني.

ولكن اتفق قضاة الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف على أن الحكم الأولي كان فضفاضًا للغاية، وفي بيان صدر عنهم قالوا: "نظرًا لاتساع نطاق الأمر وعدم وضوحه ، لا سيما في دلالاته غير الحصرية على من يُؤهل الصحفيون و المراقبون القانونيون، فقد أظهر المستأنفون أيضًا أنه في حالة عدم وجود وقف ، فإن الأمر سيسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه وهذا يعني أن الصحفيين يمكن أن يتعرضوا لنفس المعاملة مثل الأفراد المشاركين".

وقال المدعي العام وليام بار تعليقا على قرار المحكمة في بيان إنه يعتقد أنه "خطوة مهمة".

ووفقا للتقرير أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في وقت سابق أمرًا يمنع مؤقتًا أمرًا قضائيًا أصدرته محكمة مقاطعة فيدرالية في بورتلاند والذي فرض قيودًا واسعة النطاق ولكنها غامضة التعريف على موظفي إنفاذ القانون الفيدرالي الذين يسعون جاهدين لحماية المحكمة الفيدرالية والمناطق المحيطة بها في بورتلاند .

وقال بار: "من الناحية العملية ، منع أمر محكمة المقاطعة الحكومة الفيدرالية من التعامل بشكل فعال مع العنيفين من خلال التدابير العامة للسيطرة على الحشود المطلوبة ، وزاد بشكل غير مقبول من خطر حدوث إصابة خطيرة لضباط إنفاذ القانون الفيدرالي. ويعد قرار الدائرة التاسعة خطوة مهمة ستسمح للضباط الفيدراليين بمواصلة تنفيذ مسؤولياتهم الأمنية المهمة دون التعرض لظروف لا يمكن تحملها ".

ويذكر أنه تم نشر عملاء اتحاديين من وزارة الأمن الداخلي والمارشال الأمريكيين في المنطقة المحيطة بالمحكمة الفيدرالية في بورتلاند في معظم أوقات الصيف ردًا على الاضطرابات التي أعقبت مقتل جورج فلويد.