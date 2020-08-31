حبس موظف متهم بقتل والدته لعلمها بعلاقته غير الشرعية مع سيدة بعابدين

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، حبس موظف، 4 أيام على ذمة الحقيقات، لاتهامه بقتل والدته خشية فضح أمره بعدما اكتشفت علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجه له تهمة القتل العمد. وكشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، كما تبين وجود آثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق، كما امرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشيا فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة، حيث تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "ه. م"، موظف مفاده اكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها وبضبطه والضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.