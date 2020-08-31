حبس صاحب محل قطع غيار بتهمة اختطاف شخص لطلب فديه بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، حبس صاحب محل قطع غيار، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة اختطاف شخص، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة الزاوية الحمراء، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، حيث تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضرا بالواقعة.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "صاحب محل قطع غيار معدات زراعية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بتضرره من 5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - لقيامهم باستدراجه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.
وعقب وصوله، قام المشكو فى حقهم باصطحابه عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة خالية، ثم قاموا بااحتجازه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم وبين شقيقه تاجر قطع غيار معدات زراعية – مقيم بذات العنوان.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم ( 5 إيصالات أمانة "خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه " )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لإجبار شقيق المجنى عليه على رد مبالغ مالية سبق قيامه باستلامها من ثلاثة من المتهمين بلغت ( 1,485,000 جنيه ) مقابل استيراد قطع غيار معدات زراعية لهم، إلا أنه استولى على المبلغ المال لنفسه دون تنفيذ اتفاقه.
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