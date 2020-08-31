اليوم السابع
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حبس صاحب محل قطع غيار بتهمة اختطاف شخص لطلب فديه بالزاوية الحمراء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:42 م
حبس صاحب محل قطع غيار بتهمة اختطاف شخص لطلب فديه بالزاوية الحمراء خطف_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، حبس صاحب محل قطع غيار، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة اختطاف شخص، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة الزاوية الحمراء، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، حيث تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضرا بالواقعة.

 

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "صاحب محل قطع غيار معدات زراعية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم بتضرره من 5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - لقيامهم باستدراجه لدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

 

وعقب وصوله، قام المشكو فى حقهم باصطحابه عنوة لشقة كائنة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وإكراهه على توقيع 5 إيصالات أمانة خالية، ثم قاموا بااحتجازه داخل شقة أخرى ملك أحدهم بدائرة القسم، وأطلقوا سراحه، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهم وبين شقيقه تاجر قطع غيار معدات زراعية – مقيم بذات العنوان.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم ( 5 إيصالات أمانة "خالية مُذيلين بتوقيع المجنى عليه " )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لإجبار شقيق المجنى عليه على رد مبالغ مالية سبق قيامه باستلامها من ثلاثة من المتهمين بلغت ( 1,485,000 جنيه ) مقابل استيراد قطع غيار معدات زراعية لهم، إلا أنه استولى على المبلغ المال لنفسه دون تنفيذ اتفاقه.


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