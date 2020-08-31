اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى شبرا الخيمة تحت تهديد السلاح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:20 م
حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى شبرا الخيمة تحت تهديد السلاح حبس - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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قرر زياد الباسل، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطلين وسائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة ملاكي تحت تهديد السلاح من قائدها.

وقررت النيابة إرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي، وإخطار الإدارة العامة لمرور القليوبية بفحص الـ"توك توك" المضبوط حوزة المتهمين، والمستخدم فى الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغًا من سائق بإحدى الشركات، يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة ملاكي ملك مدير الشركة محل عمله وسيره بطريق ترعة الإسماعيلية، فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها 3 أشخاص مجهولين، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وقاموا بتهديده وإجباره على التوقف والنزول من السيارة، واستولوا عليها تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وأُخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، والذي أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وبتتبع خط سير هروب الجناة تم ضبط السيارة المستولى عليها وضبط المتهمين، وهم عاطلين وسائق "توك توك"، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و4 طلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.


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