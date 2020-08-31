جو بايدن يهاجم ترامب ويتهمه بالفشل فى مواجهة كورونا وعنف الشرطة

كتب محمد سعودي

جدد جو بايدن المرشح الرئاسي الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، هجوم الحاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، مشيرا إلى أبرز 6 أزمات تواجه الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب. وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الاثنين :"نحن نواجه العديد من الأزمات في عهد دونالد ترامب، منها تفشي مرض فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي وعنف الشرطة غير المبرر، إضافة إلى تحريض القوميين البيض، وتصفية الحسابات بناء على العرق، فضلا عن تراجع الإيمان بمستقبل أمريكي مشرق".



جو بايدن عبر تويتر

وتابع :"الخيط المشترك؟ رئيس يجعل الأمور أسوأ - وليس أفضل"، موجها سؤلا للأمريكيين في تغريدة أخرى قائلا :"هل يعتقد أحد أنه سيكون هناك عنف أقل في أمريكا إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب؟".

على صعيد آخر، اتهم المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكة جو بايدن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتسبب بأعمال العنف فى المدن الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الرئيس ترامب يريد أن يرى الأمريكيين يقتلون بعضهم ودولة فى حالة حرب من نفسها ويسود فيها الانتقام، وغرد بايدن مهاجما ترامب على "تويتر"، قائلا: "يجب ألا نصبح دولة فى حالة حرب مع أنفسنا. بلد يقبل قتل إخوانه الأمريكيين الذين لا يتفقون معك. دولة تتعهد بالانتقام من بعضها البعض. لكن هذه هى أمريكا التى يريدنا الرئيس ترامب أن نكون عليها".

وأضاف بايدن، فى رسالته: "كان دونالد ترامب رئيسًا لما يقرب من أربع سنوات. درجة الحرارة فى البلاد أعلى الآن، والتوترات أقوى، والانقسامات أعمق، وكلنا أقل أمانًا لأنه لا يستطيع القيام بعمل الرئيس الأمريكى".