جلسات البرلمان بدور الانعقاد الخامس استغرقت 270 ساعة وعدد المتحدثين 421 نائبا

كتب محمود حسين

اختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته فى دور الانعقاد الخامس، والذى امتد من أول شهر أكتوبر 2019 حتى 24 أغسطس 2020، وذلك بعدما أعلن المجلس فض دور الانعقاد الخامس فى جلسته الأخيرة التى عقدت يوم الاثنين من الأسبوع الماضى، وتضمن تقرير إنجازات مجلس النواب وحصاد أعماله خلال الدور الخامس للانعقاد، بعض الإحصائيات الهامة بشأن عدد الجلسات التى عقدها وعدد المتحدثين من النواب، وذلك كالتالى:

- عقد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس عدد 63 جلسة عامة

- امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة

- بلغ عدد المتحدثين من النواب خلال جلسات البرلمان بدور الانعقاد الخامس 421 نائبا

- بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة

جدير بالذكر، أن مجلس النواب أنجز عدد (233) مشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس، قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلباً، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة، ونظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بياناً عاجلاً في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب، ونظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات.