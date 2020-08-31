جامعة سوهاج تبحث آليات التحول الرقمى وميكنة العمل داخل الكليات

سوهاج- محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ تنسيقياََ لبحث آليات التحول الرقمي وميكنة أعمال شئون الطلاب والكنترولات والدراسات العليا بالنظم الحديثة التى تواكب عمليات التعلم عن بعد، وذلك بحضور كلا من الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعه لشئون البيئه وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد يونس رئيس لجنة تطوير نظم المعلومات، الدكتور أحمد مسعود مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات المعرفية والالكترونية، الدكتور محمد حشمت مدير البوابة الالكترونية، ومسئولي إدارة شئون الطلاب والدراسات العليا بالجامعة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد عزيز، أن الاجتماع جاء في إطار سعى الجامعة نحو التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي الذي تنادي به الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وذلك لمواكبة متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن إدارة الجامعة بصدد إنشاء قاعدة بيانات طلابية وميكنة كافة العمليات، تمهيداََ للانتقال بالجامعة إلى صفوف الجامعات الرقمية التى توظف التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل الخدمات المقدمة وإتاحة جميع أنواع البيانات المطلوبة بدقة وسرعة عالية إلكترونيا.

وقال الدكتور محمود أبو العز أن الجامعة تحرص علي توظيف كل الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تبحث تطبيق مجموعة من الأنظمة العملية التى تنظم عمل الكليات داخل الجامعة وإدارة برامجها الإدارية والتدريسية وشئون الطلاب والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك أعمال الكنترول والأعمال الإدارية، الأمر الذي يساهم في سهولة الحصول على الخدمات بصورة أسرع مما سينعكس بشكل إيجابي علي جميع منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء.

و الجدير بالذكر أنه خلال الاجتماع استمع رئيس الجامعة إلى العرض الذي تقدم به مسئولي إحدى الشركات العاملة فى مجال البرمجيات، حيث قام بشرح الأنظمة المتاحة والمزايا المتعددة لإدارة الأنظمة الإلكترونية للجامعة.