اليوم السابع
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جامعة بنها تضاعف مكأفاة النشر العلمي بمجلتي science وnature لتصبح 100 ألف جنيه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:40 م
جامعة بنها تضاعف مكأفاة النشر العلمي بمجلتي science وnature لتصبح 100 ألف جنيه جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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صرح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه في إطار دعم الجامعة لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتحسين مخرجات البحث العلمي والنشر الدولي، وافق مجلس الجامعة لشهر أغسطس علي مضاعفة قيمة مكافاة النشر العلمي الدولي في مجلتي النيتشر والساينس لتصبح 100 ألف جنيه للبحث المنشور بدلا من 50 ألف جنيه حيث تعتبر المجلتين من أكبر المجلات العلمية علي المستوى العالمى.

ومن جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أن قرار مجلس الجامعة سيكون لة مردود ايجابي وكبير علي تحسين تصنيف الجامعة بالتصنيفات العالمية المختلفة وحصوصا شنغهاي.

وأشار، إلى أن مجلس الجامعة وضع شروطا لهذه البحوث التي يجب أن تكون منشورة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأن يكون اسم جامعة بنها مقرونا باسم الباحث في مقدمة البحث وذلك في أماكن محددة.

 


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