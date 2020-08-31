جامعة المنوفية تبدأ فاعليات الدورة الرابعة لبرنامج إعداد القادة ومديرى الإدارات

المنوفية - محمد فتحى

بدأ اليوم مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية ، فعاليات الدورة الرابعة لإعداد القادة ومديرى الإدارات ، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة .

وقد تناولت الدورة مفهوم الإدارة والقيادة وكيفيه إعداد القائد والتى تعنى القدرة على التأثير فى سلوك أفراد الجماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المطلوبه والذى يتضمن ثلاث عناصر هامة منها: وجود مجموعة من الأفراد يعملون فى تنظيم معين، وقائد من أفراد الجماعة قادر على التأثير فى سلوكهم وتوجيههم، وهدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه. وهذا ما جعل القيادة تتجاوز كونها سمات أو صفات يمتلكها المدير إلى كونها عمليه تفاعل بين ثلاث عناصر(قائد - مرؤوس - مواقف تمارس فيها القيادة ).

هذا وقد تناولت الدورة مفهوم الإدارة فهى عملية تحقيق الأهداف المرسومة بالأستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج محدد وضمن بيئة معينة. والتى تؤكد بأن الإدارة والقيادة عمليتان متلازمتان حيث أن لكل موقف لديه بعد إدارى يتعلق بمراعاة الأنظمة والتعليمات.

كما تطرقت الفعاليات إلى كيفية صناعة القائد والتى نُلخصها فى المحاور الآتيه الأساس العقائدى والأخلاقى وبناء العقل والوعى وإدارة الذات والثقافه الواسعة وفن بناء العلاقات وفن التأثير والريادة وتعلم مهارات الإدارة وثقافة أوجد حولك قادة والتدريب العملي.

الفعاليات تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف على إدارة الإستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب، وحاضر فيها الدكتور رنا الهلباوى المدرب الدولى المعتمد والأستاذ بكلية الطب.

