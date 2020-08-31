جامعة أسيوط تعلن إنشاء مركزا جديدا للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية

أسيوط فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها التنموى والمجتمعى وذلك وفقا لمعطيات الفترة الحالية، داعياً كافة قطاعات الجامعة لبذل المزيد من الجهد والعمل استعداداً لبدء عام دراسى جديد مختلف فى كل مفرداته عن الأعوام السابقة، لكى تحقق من خلاله الجامعة مستوى متفرد كما اعتدنا عليها، وبما يمكنها من مواجهة كافة التحديات الراهنة، والتى يأتى فى مقدمتها مواجهة فيروس كورونا، معلناً عن قراراه بإنشاء مركزاً جديداً للرصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والتابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك عقب تلقيه تقريراً مفصلاً من الدكتورة مها كامل غانم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول ترأسها للإجتماع الأول للمكتب التنفيذى لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعة بالجامعة، بمشاركة الدكتور حمدى البيطار مدير المركز والدكتورة رحاب الداخلى نائب مدير المركز، وذلك بحضور الدكتور محمد حمام زين عميد كلية الزراعة، والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية .

وفى السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الجامعة الخطة المقترحة لعمل المركز خلال الفترة المقبلة، والتى تنطلق بتجهيز مقر ثابت للمركز داخل الجامعة يزاول منها أعماله فى خدمة المجتمع، و إنشاء موقع الكترونى على موقع الجامعة للمركز على أن يتضمن الهيكل التنظيمى للمركز ورؤيته ورسالته وأهدافه واختصاصات عمله وأنشطته المختلفة وذلك لتعريف المجتمع بدوره المجتمعى، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة لرصد ودراسة الاحتياجات المجتمعية من خلال القطاعات المختلفة للمركز داخل وخارج الجامعة قبل بدء العام الدراسة 2020 - 2021 على أن يتم متابعة خطوات تنفيذ الخطة وتذليل آية عقبات من شأنها تعطيل المركز عن القيام بالدور المنوط به.

وكشف الدكتور حمدى البيطار، عن عدد من المقترحات التى يعمل المركز على تنفيذها على أرض الواقع فى الفترة القادمة والتى تشمل عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية والمبادرات المتنوعة والزيارات الميدانية لمناطق المشكلات والاحتياجات والتدريب المهنى.