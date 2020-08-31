اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:48 م
خالد صلاح
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جازبروم الروسية تؤكد نزول صافى ربح الربع الثانى من العام للنصف

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:24 م
جازبروم الروسية تؤكد نزول صافى ربح الربع الثانى من العام للنصف جازبروم - صورة أرشيفية
رويترز

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نزل صافي ربح شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم لأقل من النصف في الربع الثاني من العام إلى 149.2 مليار روبل (ملياري دولار) مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام ولكنها ذكرت أن أسواق الطاقة تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد- 19.

وتأثر منتجو النفط والغاز في أنحاء العالم بانخفاض الأسعار وانهيار الطلب على الوقود بسبب قيود الحركة لاحتواء الجائحة.

وتضررت الشركات الروسية بسبب ضعف الروبل الذي يضخم الدين المقوم بعملة أجنبية.

ونجحت الشركة التابعة للدولة في تحقيق أرباح بعدما منيت بخسارة 116 مليار رويل في الربع الأول وقالت إن أنشطة التجارة في الربع الثالث ستشهد تحسنا.

وقالت جازبروم إن الإيرادات في الفترة من أبريل إلى يونيو نزلت إلى 1.16 تريليون روبل من 1.78 تريليون قبل عام.

وهبطت مبيعات الشركة من الغاز الطبيعي لأوروبا، وهي مصدر رئيسي للدخل، 47 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 756.3 مليار روبل (10.3 مليار دولار).

 


جازبروم الروسية

الغاز الطبيعي

اوروبا

كورونا

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