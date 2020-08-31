اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس تحبط عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية والقبض على 17 متورطاً

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:03 ص
تونس تحبط عددا من عمليات الهجرة غير الشرعية والقبض على 17 متورطاً الشرطة التونسية
وكالات

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أحبط حرس الحدود البحري التونسي عدداً من عمليات الهجرة غير الشرعية أوقف على إثرها 17 مهاجراً غير شرعي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية الأحد أن الحرس البحري بمحافظتي قابس ومدنين تمكن من إحباط محاولات هجرة غير شرعية انطلاقاً من السواحل التونسية في اتجاه السواحل الإيطالية، مشيراً إلى إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.


تونس

حرس الحدود التونسى

الهجرة غير الشرعية

وزارة الداخلية التونسية

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