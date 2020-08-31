توفير منح لطلاب الثانوية والعامة والأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وفرت محافظة شمال سيناء منح جديدة لأبناء المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية هذا العام بثلاث جامعات خاصة .

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انه تم بالتعاون مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء ، الاتفاق على توفير منح للمتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019 ـ2020، والمنحة مجانية للدراسة فى جامعة سيناء الخاصة وهى :

10 منح بحد ادنى 90% بكلية الهندسة، و10 منح بحد ادنى 90% بكلية طب الاسنان، و10 منح بحد ادنى 90% بكلية الصيدلة، و10 منح بحد ادنى 90% كلية العلاج الطبيعى ، و10 منح بحد ادنى 85% بكلية الاعلام.

وشروط الحصول على المنحة انه غير مسموح بتقدم طلبة المرحلة الأولى للتنسيق لإتاحة الفرصة لباقى الطلبة للالتحاق بكليات القمة ، ان يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019-2020، ان يكون المتقدم للمنحة من ابناء المحافظة والمقيمين بها اقامة دائمة ، الحصول على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء ، الا يكون الطالب تقدم لأى منحة اخرى.

والمستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هى : صورة بطاقة الرقم القومى ، صورة شهادة الميلاد ، مستخرج من شهادة الثانوية العامة او الأزهرية 2019ـ 2020، إفادة بالشهادة الاعدادية ، إفادة بالشهادة الابتدائية ، صورة الشهادة الثانوية .

ويتم تلقى الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2020.

وسبق واعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، اسماء من تم ترشيحهم لمنح دراسية للطلاب المتفوقين بالمحافظة من حملة الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن العام 2019 - 2020 بالجامعة الصينية بالقاهرة التى سبق واعلنت فرصة التقدم لها.

واوضح بيان المحافظة اسماء الطلبة المرشحون الاساسيون لكلية الهندسة وهم مالك محمد نور الدين ، سماح ماهر محمد داوود، اسلام حسيب ثابت، والمرشحون الاحتياطى وهم محمد احمد سلام.

والمرشحون الاساسيون لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية وهم سعد عبدالعزيز حسن، اسلام سمير محمد حسين ، ميرنا محمد مطر، والمرشحون احتياطى هم محمد عاطف معوض، محمد هانى حسن على ، رضوى سليمان حسن، احمد خالد على ، احلام محمد محيسن، محمود احمد محمود.

المرشحون الاساسيون لكلية العلاج الطبيعى وهم نادين نفاد محمد زكريا، ريم خالد يونس، والمرشحون الاحتياطى عمار محمد مصطفى ، عبدالرحمن خالد محمد، ندا عبدالله محمود حسين، ، وليد مقبل سلمى ، رحمه محمد حميد.

وكانت تضمنت الشروط للتقدم للمنحة ان يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء ، ان يكون الطالب حاصل على المجموع المؤهل للكليات، التى تم توفير منحة بها بالجامعة الصينية بالقاهرة .

الكليات هى كلية الهندسة والتكنولوجيا مجموع 90‎%‎ فأكثر، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية مجموع 85‎%‎ فأكثر، كلية العلاج الطبيعى مجموع 95‎%‎ فأكثر ومن ينطبق عليه الشروط ويرغب فى الحصول على المنحة ان تقدم لمركز المعلومات بالديوان العام ، والمستندات المطلوبة هى صورة شهادة الميلاد والرقم القومى مستخرج من الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية وصورة من شهادة الثانوية العامة و الازهرية ، واصل الشهادة للإطلاع عليها فقط ، ابتداء من الأحد الموافق 22/8/2020 حتى الخميس 27/8/2020، وواشترطت محافظة شمال سيناء على المتقدمين للمنحة التقدم لمنحة جامعية واحدة خلال العام الدراسى الحالى وان من يتقدم لأكثر من منحة يتم الغاء طلبه ، ويتم الاختيار طبقا للأعلى مجموعا واذا تساوى المجموع يتم اختيار الاصغر سنا.