تنسيق أمنى نمساوى مجرى قبل اغلاق الحدود غدا الثلاثاء

أ.ش.أ

بحث كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، اليوم، فى اتصال هاتفي مع نظيره المجري ساندور بينتر ترتيبات غلق المجر للحدود مع دول الجوار اعتبارا من غدا الثلاثاء بعد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا واغلبها من القادمين من الخارج .

وقال وزير داخلية النمسا فى تصريحات له اليوم الاثنين، أنه اعتبارا من الغد الأول من سبتمبر ستغلق المجر حدودها بسبب ارتفاع أعداد فيروس كورونا نظرًا لأن معظم الحالات الجديدة قدمت من الخارج حيث لن يُسمح إلا للمواطنين المجريين بعبور الحدود.

واشار الوزير النمساوى، أنه بحسب ماورد اليه من الحكومة المجرية سوف يحتاج الأجانب إلى سبب وجيه لدخول المجر ، لافتا الى قلقه من الفوضى على الحدود المجرية النمساوية حيث أن مشاكل عبور الحدود آخذ في الازدياد.

ولفت نيهمر الى أن إدارة الحدود المشتركة ستعود للعمل بالنظام الذي كان مطبقا فى مارس الماضي من خلال لوائح استثنائية وتنسيق وثيق بين البلدين.

واشار الوزير الى أن طريقة العمل أو حركة البضائع عبر الحدود يجب أن تكون سريعة وغير معقدة.